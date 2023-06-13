Путин: Россия будет наращивать космическую группировку

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать свою космическую группировку.

«Мы будем наращивать нашу группировку», — сказал он в ходе встречи с военкорами.

Глава государства добавил, что Россия занимает пятое место в мире по космической группировке. По его словам, в целом у страны хорошая космическая группировка, но нужно «соответствующим образом настраивать эту работу».

«Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами», — отметил Путин.

Также президент заявил на встрече с военкорами, что по основным видам вооружения производство в стране увеличено в 2,7 раза.