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Путин: Россия будет наращивать космическую группировку

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать свою космическую группировку.
Путин: Россия будет наращивать космическую группировку
  • AP

«Мы будем наращивать нашу группировку», — сказал он в ходе встречи с военкорами. 

Глава государства добавил, что Россия занимает пятое место в мире по космической группировке. По его словам, в целом у страны хорошая космическая группировка, но нужно «соответствующим образом настраивать эту работу».

«Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами», — отметил Путин.

Также президент заявил на встрече с военкорами, что по основным видам вооружения производство в стране увеличено в 2,7 раза.

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