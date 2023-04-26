Глава «Роскосмоса» Борисов назвал финансовое состояние космической отрасли не очень хорошим

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал финансовое и кадровое состояние российской космической отрасли не очень хорошим.
Глава «Роскосмоса» Борисов назвал финансовое состояние космической отрасли не очень хорошим
  • РИА Новости

Об этом Борисов сказал в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — цитирует его ТАСС.

Гендиректор госкорпорации добавил, что космическая отрасль «стареет» и ждёт талантливую молодёжь.

По его словам, «Роскосмос» намерен начать четыре-пять инновационных проектов с привлечением молодёжи.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Соединённые Штаты участвуют в космической гонке с Китаем.

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