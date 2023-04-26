Глава «Роскосмоса»: страны Азии, Африки и Европы готовы сотрудничать с Россией по космосу

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ряд азиатских, африканских и даже европейских стран готовы сотрудничать с Россией по космосу, Москва не будет самоизолироваться по этому вопросу.

Об этом он сказал на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Я пытаюсь много ездить по миру. Коллеги из азиатских и африканских стран, отчасти европейские страны, готовы, хотят и будут с нами работать. Сами себя изолировать не будем», — цитирует Борисова ТАСС.

В декабре сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.