SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
«Отбой сегодняшнего запуска Falcon 9 со спутниками Starlink. Ракета в норме. Запасная возможность пуска будет доступна в четверг, 27 апреля», — сообщила компания.
Трансляция велась на YouTube-канале компании. Обратный отсчёт до запуска ракеты остановили, когда до включения двигателей оставалось 16 секунд.
Разгонный блок первой ступени этой ракеты ранее уже использовался в миссиях Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и трёх миссиях Starlink.
После разъединения он должен будет приземлиться на беспилотную платформу в Тихом океане.