SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9 с 46 спутниками Starlink с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

«Отбой сегодняшнего запуска Falcon 9 со спутниками Starlink. Ракета в норме. Запасная возможность пуска будет доступна в четверг, 27 апреля», — сообщила компания.

Трансляция велась на YouTube-канале компании. Обратный отсчёт до запуска ракеты остановили, когда до включения двигателей оставалось 16 секунд.

Разгонный блок первой ступени этой ракеты ранее уже использовался в миссиях Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и трёх миссиях Starlink.

После разъединения он должен будет приземлиться на беспилотную платформу в Тихом океане.