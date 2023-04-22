Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдёт до двух месяцев

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что на восстановление стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, может уйти до двух месяцев.

Об этом Маск написал в Twitter.

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», — сообщил он в переписке с пользователем.

Ранее компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship подвергся «быстрому незапланированному демонтажу» перед разделением ступеней во время испытательного пуска.

Глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что следующий испытательный пуск ракеты Starship будет возможен через несколько месяцев.