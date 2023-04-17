SpaceX в последний момент отложила испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship
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Глава SpaceX Илон Маск в своём Twitter пояснил, что, вероятно, «клапан давления замёрз», поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск не состоится 17 апреля.
Пуск крупнейшей в мире ракеты планировался с частного космодрома космической компании, который расположен в Бока-Чика на юго-востоке Техаса.
Временное окно для испытательного пуска открылось в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск), оно составляло примерно 150 минут.
Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.