SpaceX в последний момент отложила испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship

Американская космическая компания SpaceX в последний момент отложила первый испытательный орбитальный полёт сверхтяжёлой ракеты Starship, который планировался с космодрома в Техасе.

Глава SpaceX Илон Маск в своём Twitter пояснил, что, вероятно, «клапан давления замёрз», поэтому, если он не заработает в ближайшее время, запуск не состоится 17 апреля.

Пуск крупнейшей в мире ракеты планировался с частного космодрома космической компании, который расположен в Бока-Чика на юго-востоке Техаса.

Временное окно для испытательного пуска открылось в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск), оно составляло примерно 150 минут.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.