Глава «Роскосмоса» Борисов: Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора

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Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта «Млечный путь» для отслеживания космического мусора на орбите. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Глава «Роскосмоса» Борисов: Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора
  • РИА Новости

«Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором. — RT)», — сказал Борисов в ходе встречи со студентами на кинофестивале «Циолковский» в Калуге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.

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