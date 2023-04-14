Глава «Роскосмоса» Борисов: Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора
- РИА Новости
«Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором. — RT)», — сказал Борисов в ходе встречи со студентами на кинофестивале «Циолковский» в Калуге. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.