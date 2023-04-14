Глава «Роскосмоса» Борисов: Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора

Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта «Млечный путь» для отслеживания космического мусора на орбите. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, сбора и обработки информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях (с космическим мусором. — RT)», — сказал Борисов в ходе встречи со студентами на кинофестивале «Циолковский» в Калуге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.