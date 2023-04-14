«Роскосмос»: Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году

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Президент России Владимир Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году.
«Роскосмос»: Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года», — цитирует Борисова ТАСС.

Он уточнил, что создание ракеты займёт восемь-десять лет.

Ранее Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги.

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