«Роскосмос»: Путин поручил начать создание сверхтяжёлой ракеты-носителя в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года», — цитирует Борисова ТАСС.
Он уточнил, что создание ракеты займёт восемь-десять лет.
Ранее Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги.