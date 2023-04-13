«Роскосмос» прогнозирует рост рынка авиабеспилотников почти в 10 раз к 2030 году
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Как пишет РИА Новости со ссылкой презентацию Блошенко, в 2021 году рынок беспилотников составлял 13,2 млрд рублей, а к 2030 году составит 120 млрд рублей.
Блошенко также напомнил, что запуск на орбиту высотой 750 км аппаратов «Марафон», которые войдут в многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера», будет проходить в 2024—2028 годах.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.
Также Борисов сообщил о переговорах с рядом стран по полёту иностранных граждан в космос.