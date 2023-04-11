США воздержались от совместного с Россией участия в международном эксперименте SIRIUS

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Американские представители воздержались от участия в совместном с Россией международном изоляционном эксперименте SIRIUS в 2023 году, заявил глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
США воздержались от совместного с Россией участия в международном эксперименте SIRIUS
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Он напомнил, что в ноябре программа будет продолжена — начнётся комплексный эксперимент, представляющий годовую изоляцию экипажа SIRIUS. Программа была задумана как совместная с NASA в рамках трёх миссий.

«Текущая политическая ситуация внесла коррективы в эти планы. Американские коллеги не выходили из проекта, но воздержались от участия в программе SIRIUS-23», — цитирует Орлова ТАСС.

Командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов ранее рассказал, как наземный эксперимент, моделирующий пребывание людей на лунной базе в течение 240 дней, помогает подготовиться к тому, что ждёт человека при освоении других планет.

По словам космонавта, важно учитывать то, что участник эксперимента постоянно находится в ограниченном коллективе людей и работает в условиях гиподинамии.

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