Космонавты России прошли подготовку к работе в открытом космосе на сегменте МКС США

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Российские космонавты прошли подготовку для возможного участия в выходе в открытый космос из сегмента Международной космической станции США.

Как сообщает РИА Новости, первыми стали командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб.

«Подготовка в рамках дополнения к контракту с НАСА уже проводится. Начали с моего экипажа. Николай Чуб прошёл подготовку на SSRMS (Space Station Remote Manipulator System, рука-манипулятор американского сегмента станции), я прошёл подготовку к выходу в открытый космос», — рассказал Кононенко.

Он добавил, что данная подготовка пригодится только в том случае, если на борту МКС будет только экипаж корабля России «Союз» (с одним американцем) и возникнет необходимость выполнения срочных задач на сегменте Соединённых Штатов.

10 апреля в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля.

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