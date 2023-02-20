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Корабль «Союз МС-23» доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно

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Корабль «Союз МС-23» доставит на Международную космическую станцию (МКС) в три раза больше продуктов питания, чем при обычном полёте. Об этом заявил руководитель полёта российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв.
Корабль «Союз МС-23» доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Мы воспользовались этим случаем (отправкой корабля в беспилотном режиме. — RT) и решили подкормить экипаж», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Соловьёв добавил, что корабль доставит на станцию в три раза больше контейнеров с пищей, чтобы создать там значительный запас продуктов.

Ранее стало известно, что совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля.

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