Корабль «Союз МС-23» доставит на МКС в три раза больше продуктов, чем обычно
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«Мы воспользовались этим случаем (отправкой корабля в беспилотном режиме. — RT) и решили подкормить экипаж», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Соловьёв добавил, что корабль доставит на станцию в три раза больше контейнеров с пищей, чтобы создать там значительный запас продуктов.
Ранее стало известно, что совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля.