Узнать больше

На Солнце произошла мощная вспышка

Короткая ссылка
В ночь на 18 февраля на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
На Солнце произошла мощная вспышка
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи.

Данной вспышке предшествовали несколько более слабых вспышек класса C.

Ранее сообщалось, что сильная вспышка на Солнце произошла вечером 9 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить