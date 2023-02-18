На Солнце произошла мощная вспышка
В ночь на 18 февраля на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи.
Данной вспышке предшествовали несколько более слабых вспышек класса C.
Ранее сообщалось, что сильная вспышка на Солнце произошла вечером 9 января.
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