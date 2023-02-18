Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи
Об этом сообщает ТАСС.
«Успешный вывод Inmarsat's I-6 F2 подтверждён», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спутник должен будет эксплуатироваться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км.
Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 22:59 по местному времени.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.
Также сообщалось, что SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink.