Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи

Американская компания SpaceX успешно осуществила вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat.

Об этом сообщает ТАСС.

«Успешный вывод Inmarsat's I-6 F2 подтверждён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник должен будет эксплуатироваться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 22:59 по местному времени.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

Также сообщалось, что SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink.