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Эксперт Халилов дал советы по технике безопасности в плохую погоду

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Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, какие меры необходимо принимать, находясь на улице в плохую погоду.
Эксперт Халилов дал советы по технике безопасности в плохую погоду
  • РИА Новости

Нахождение на улице во время гололёда, дождя или оттепели может быть потенциально опасным, сообщает Общественная служба новостей.

Халилов отмечает, что необходимо быть более внимательными и осторожными, находясь на улице. 

Желательно, чтобы руки были в перчатках, чтобы в сильном холоде была возможность зацепиться за какой-нибудь поручень.

Также в случае падения следует уберечь от сильного удара копчик и голову.

Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дала рекомендации пожилым людям в случае падения на улице в гололёд.

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