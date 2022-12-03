В NASA заявили, что космический корабль Orion покинет лунную орбиту 11 декабря

Космический корабль Orion покинет лунную орбиту и вернётся на Землю 11 декабря, заявили в NASA.

«Orion начал путь к Земле, осуществив 1 декабря запуск двигателя, чтобы покинуть лунную орбиту, расположенную в тысячах миль над поверхностью Луны», — говорится в сообщении на сайте американского космического агентства.

В пресс-службе сообщили о проведении инженерами проверки систем для улучшения понимания работы корабля в преддверии будущих миссий с астронавтами на борту.

Предполагается, что космический корабль приводнится в Тихом океане неподалёку от Сан-Диего 11 декабря.

16 ноября NASA осуществило запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблём Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 1.

В июле NASA информировало, что запуск коммерческого ровера VIPER на Луну отложен до 2024 года.