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Минздрав России зарегистрировал вакцину против оспы «Ортопоксвак»

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Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак».
Минздрав России зарегистрировал вакцину против оспы «Ортопоксвак»
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

Согласно размещённым в реестре данным, вакцина показана для профилактики натуральной оспы у лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Как заявили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцина предназначена также для профилактики оспы обезьян.

В сентябре завотделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев заявил, что в ближайшие несколько недель в России могут зарегистрировать первый в стране препарат против оспы «НИОХ-14».

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