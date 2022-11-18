Минздрав России зарегистрировал вакцину против оспы «Ортопоксвак»

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС).

Согласно размещённым в реестре данным, вакцина показана для профилактики натуральной оспы у лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Как заявили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцина предназначена также для профилактики оспы обезьян.

В сентябре завотделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев заявил, что в ближайшие несколько недель в России могут зарегистрировать первый в стране препарат против оспы «НИОХ-14».