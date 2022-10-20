Борисов: космическая отрасль России должна производить по одному спутнику ежедневно

Космическая отрасль должна производить один спутник в день, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться», — цитирует его РИА Новости.

Борисов отметил, что Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран, в том числе Китая.

16 октября российская лёгкая ракета-носитель вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.

В Минобороны позднее сообщили, что выведенный на земную орбиту отечественный спутник «Космос-2560» внесли в каталог космических объектов.