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Борисов: космическая отрасль России должна производить по одному спутнику ежедневно

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Космическая отрасль должна производить один спутник в день, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
Борисов: космическая отрасль России должна производить по одному спутнику ежедневно
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться», — цитирует его РИА Новости.

Борисов отметил, что Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран, в том числе Китая.

16 октября российская лёгкая ракета-носитель вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.

В Минобороны позднее сообщили, что выведенный на земную орбиту отечественный спутник «Космос-2560» внесли в каталог космических объектов.

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