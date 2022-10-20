Борисов: космическая отрасль России должна производить по одному спутнику ежедневно
- РИА Новости
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«Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться», — цитирует его РИА Новости.
Борисов отметил, что Россия в этой сфере готова перенимать опыт других стран, в том числе Китая.
16 октября российская лёгкая ракета-носитель вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.
В Минобороны позднее сообщили, что выведенный на земную орбиту отечественный спутник «Космос-2560» внесли в каталог космических объектов.