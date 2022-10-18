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Командир «Аполлона-9» Джеймс Макдивитт скончался в возрасте 93 лет

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Астронавт Джеймс Макдивитт, командир пилотируемого космического корабля «Аполлон-9» и испытатель первого полного комплекта оборудования для полёта на Луну, скончался. Ему было 93 года. Об этом сообщает Associated Press.

Джеймс Макдивитт скончался в четверг в Тусоне, штат Аризона, сообщило NASA 18 октября.

Полет «Аполлона-9» состоялся в марте 1969 года и продлился десять дней.

Макдивитт также был командиром миссии «Джемини-4» 1965 года, в результате которой его лучший друг и коллега Эд Уайт совершил первый выход США в открытый космос. Его фотографии Уайта стали культовыми.

В 1969 году он был назначен руководителем программы космического агентства в рамках пяти миссий «Аполлон».

В июне сообщалось, что дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет

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