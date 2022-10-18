Командир «Аполлона-9» Джеймс Макдивитт скончался в возрасте 93 лет
Джеймс Макдивитт скончался в четверг в Тусоне, штат Аризона, сообщило NASA 18 октября.
Полет «Аполлона-9» состоялся в марте 1969 года и продлился десять дней.
Макдивитт также был командиром миссии «Джемини-4» 1965 года, в результате которой его лучший друг и коллега Эд Уайт совершил первый выход США в открытый космос. Его фотографии Уайта стали культовыми.
В 1969 году он был назначен руководителем программы космического агентства в рамках пяти миссий «Аполлон».
В июне сообщалось, что дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет.