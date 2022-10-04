«Роскосмос»: решение о дальнейшем участии России в проекте МКС могут принять в 2023 году
«На данный момент мы продолжаем летать вместе и продолжим летать до 2024 года. Я знаю, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнёры ведут обсуждение и готовы принять решение, а мы начинаем обсуждать с нашим правительством продление нашего участия в программе МКС. Я надеюсь, что мы получим разрешение продолжить (участие. — RT) в следующем году», — цитирует Крикалёва ТАСС.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.