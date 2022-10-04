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«Роскосмос»: решение о дальнейшем участии России в проекте МКС могут принять в 2023 году

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Решение о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года может быть принято в следующем году. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

«На данный момент мы продолжаем летать вместе и продолжим летать до 2024 года. Я знаю, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнёры ведут обсуждение и готовы принять решение, а мы начинаем обсуждать с нашим правительством продление нашего участия в программе МКС. Я надеюсь, что мы получим разрешение продолжить (участие. — RT) в следующем году», — цитирует Крикалёва ТАСС.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

Он подчеркнул, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.

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