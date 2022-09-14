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Эндокринолог Кривцова рассказала о причинах появления целлюлита

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Появление целлюлита у женщин часто может быть вызвано переходом от длительного голодания к перееданию, заявила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.
Эндокринолог Кривцова рассказала о причинах появления целлюлита
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«Целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Поэтому это проблема, связанная с хронической венозной недостаточностью. Зачастую это генетически предрасположенное, врождённое. Целлюлит может развиваться в дальнейшем с учётом неадекватного питания, увеличенного количества коротких углеводов, смены рациона, частых переходов от переедания к голоданию и, самое главное, низкой физической активности», — объяснила Кривцова в интервью URA.RU.

Врач также заметила, что наличие у женщин целлюлита способствует лёгкому протеканию родов.

Ранее диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», к. м. н. Дарья Русакова рассказала в разговоре с «Известиями», что гипотиреоз может привести к ожирению.

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