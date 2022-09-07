«Роскосмос» объявил новую дату запуска первой миссии к Луне

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» объявили новую дату запуска первой миссии к Луне.

«Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата «Луна-Глоб» в пусковое «астрономическое окно» 2023 года (июль-август 2023 года)», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое «астрономическое окно» с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия ищет пути взаимодействия с КНР с целью освоения Луны и в дальнейшем дальнего космоса.