«Роскосмос» объявил новую дату запуска первой миссии к Луне
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«Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата «Луна-Глоб» в пусковое «астрономическое окно» 2023 года (июль-август 2023 года)», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое «астрономическое окно» с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия ищет пути взаимодействия с КНР с целью освоения Луны и в дальнейшем дальнего космоса.