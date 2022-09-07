Попова заявила об увеличении количества различных инфекций в последние годы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме заявила об увеличении количества различных инфекций в последние годы.

«Инфекций стало больше. Мы это видели и до коронавируса — и старых, забытых, и новых, которые раньше были неизвестны», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что на данный тренд повлиял новый уклад жизни человека, который подразумевает большее количество контактов, активную миграцию, вторжение на те территории, где раньше человека никогда не было.

Как указала Попова, в работе специалистов в этом плане главное, обнаружив новый патоген, оценить его пандемический потенциал.

Ранее Попова заявила об отсутствии новых опасных вариантов коронавируса.