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«Роскосмос»: на космодром Восточный начнутся поставки водорода

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В компании «Роскосмос» заявили, что на космодром Восточный начнутся поставки водорода, который потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока.
«Роскосмос»: на космодром Восточный начнутся поставки водорода
  • РИА Новости

Как отметили в компании, он значительно повысит энергетические возможности ракет «Ангара».

«Центр Хруничева и компания «Русатом Оверсиз» подписали на ВЭФ-2022 соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики», — говорится в Telegram.

Соглашение предусматривает строительство водородного полигона, систем хранения и транспортирования для организации цепочки поставок водорода конечным потребителям, в том числе на космодром Восточный.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный началась подготовка к запуску аппарата-демонстратора «Скиф-Д», который станет первым спутником группировки «Сфера».

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