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Глава NASA Нельсон рассказал о планах длительного нахождения астронавтов на Луне

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Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что целью высадки астронавтов на Луне должно быть продолжительное пребывание человека на спутнике Земли с проживанием и развитием новых технологий.
Глава NASA Нельсон рассказал о планах длительного нахождения астронавтов на Луне
  • Gettyimages.ru
  • © peepo

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, нежели просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь», — рассказал Нельсон.

По его мнению, пребывание на спутнике Земли нужно будет для того, чтобы «жить там и учиться, развивать новые технологии» для подготовки к полёту на Марс.

В июле NASA сообщило, что запуск коммерческого ровера VIPER на Луну отложен до 2024 года.

В августе 2021 года американское аэрокосмическое агентство было вынуждено отложить миссию по высадке астронавтов на Луну из-за задержек в программе по разработке новых скафандров.

По графику ведомства они должны были быть готовы к ноябрю 2024 года, однако из-за выявленных проблем предоставление скафандров переносится по меньшей мере на 20 месяцев.

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