В МАК «Вымпел» допустили, что к 2032 году на орбите будут находиться до 70 тысяч объектов

Генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев не исключил, что через десять лет на околоземной орбите будут находиться около 70 тыс. космических аппаратов.

«Увеличивается плотность заселения космическими объектами, что создаёт существенную угрозу столкновений», — приводит ТАСС его слова в рамках форума «Армия-2022».

Боев добавил, что западные страны, КНР и Индия работают над созданием «мегагруппировок» из сотен и даже тысяч космических аппаратов

По нашим прогнозам, в течение 10 лет группировка спутников на низкой околоземной орбите может возрасти до 70 тысяч работающих космических аппаратов», — сказал он.