В МАК «Вымпел» допустили, что к 2032 году на орбите будут находиться до 70 тысяч объектов
«Увеличивается плотность заселения космическими объектами, что создаёт существенную угрозу столкновений», — приводит ТАСС его слова в рамках форума «Армия-2022».
Боев добавил, что западные страны, КНР и Индия работают над созданием «мегагруппировок» из сотен и даже тысяч космических аппаратов
По нашим прогнозам, в течение 10 лет группировка спутников на низкой околоземной орбите может возрасти до 70 тысяч работающих космических аппаратов», — сказал он.