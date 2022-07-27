В кабмине Японии прокомментировали решение России выйти из проекта МКС после 2024 года

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Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара прокомментировал решение России выйти из проекта МКС после 2024 года.

«Сейчас безопасное использование МКС осуществляется благодаря сотрудничеству пяти участников, включая Россию. Наша страна по-прежнему будет следить и оценивать весь комплекс ситуации и приложит силы для безопасного использования МКС», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.

Кихара отметил, что в случае выхода из проекта МКС в соответствии с соглашением по сотрудничеству на космической станции должно быть получено извещение американской стороны об этом.

Как объявил 26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

Он подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

В Госдепе заявили, что США сожалеют о планах России.

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