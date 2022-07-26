Научный сотрудник Эйсмонт высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года.
Научный сотрудник Эйсмонт высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года
  • © Олег Новицкий/Роскосмос

В беседе с «Радио 1» он напомнил, что станция работает уже за пределами запланированного срока эксплуатации.

«Специалисты разделились на два лагеря. Одни считают, что деятельность МКС можно продолжать с учётом каких-то регламентных процедур. Другие уверены, что её ресурс исчерпан. NASA и другие партнёры полагают, что она должна работать до 2030 года. Одновременно зрело предложение создать российскую орбитальную станцию, и такое решение было принято», — заявил Эйсмонт.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

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