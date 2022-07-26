Российские учёные создали ИИ для определения состояния операторов цифровых систем

Учёные из Санкт-Петербурга и Новосибирска создали искусственный интеллект для определения состояния утомления операторов цифровых систем.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Специальный датчик будет отслеживать глазное движение оператора, которое сигнализирует об утомлении центральной нервной системы. По словам учёных, разработка повысит безопасность вокзалов, аэропортов и предприятий критически важных отраслей экономики.

«Мы научили программу распознавать стратегии по данным с трекера. И сейчас система работает так: мы загружаем в нее собранную информацию. Затем программа ее размечает и анализирует. На выходе получаем суммарную оценку и рекомендации о том, насколько сильно оператор нуждается в отдыхе», — объяснил старший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.