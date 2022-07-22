Космонавт Кикина отправится к МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября

Космонавт Анна Кикина полетит на американском корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию не ранее конца сентября.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Анна Кикина отправится на МКС не ранее конца сентября», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что NASA объявило, что старт американского корабля Crew Dragon миссии Crew-5, в экипаж которого входит Кикина, планируется не ранее 29 сентября 2022 года.

Ранее «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.