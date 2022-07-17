Космический грузовик «Тяньчжоу-3» отстыковался от станции КНР на орбите Земли

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Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3» отстыковался от китайской космической станции после завершения своей миссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления программы пилотируемых полётов КНР.

Отстыковка состоялась в 10:59 по местному времени.

Отмечается, что корабль находится в «хорошем состоянии», в ближайшее время он войдёт в атмосферу под контролем специалистов. Он находился на станции с 21 сентября 2021 года.

В мае Китайское космическое управление запустило грузовой корабль «Тяньчжоу-4» к национальной орбитальной станции.

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