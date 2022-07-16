Рогозин: межпланетную станцию будет доставлять ядерный буксир, космонавты полетят отдельно

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что из-за длительного полёта межпланетной станции на ядерном буксире космонавты будут доставляться к дальним планетам на обычном корабле, запущенном на сверхтяжёлой ракете.

«Мы сейчас обсуждаем целесообразность доставки экипажа в точку, куда придёт буксир, на обычных химических двигателях, с запуском на ракете сверхтяжёлого класса. Чтобы люди не мучились год лететь на этом буксире в одну сторону», — заявил он РИА Новости.

Рогозин отметил, что экипажам будет удобнее летать на «традиционных средствах», пока не разработают более мощные двигатели, чем те, что планируется использовать в ядерном буксире «Зевс».

Ранее он заявил, что финансовых средств госкорпорации для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.

При подлёте с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) к ядерному буксиру «Зевс» космонавты смогут при необходимости вмешаться в процесс его раскрытия.