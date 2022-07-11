В Москве стартовал новый сезон премии «За верность науке», вручаемой учёным, журналистам и представителям бизнеса.

Об этом сообщает ОТР.

На первом заседании оргкомитета утвердили его состав и перечень номинаций.

«Как председатель исторического общества, всецело поддерживаю решение Минобрнауки вновь вручить премию в номинации «Защита исторической правды». Не раз говорил о том, что историческая правда, если давать ей точное определение, — это объективные знания о прошлом, добытые научным путём», — заявил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.