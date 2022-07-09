Рогозин не намерен обсуждать что-либо с коллегой из NASA до снятия санкций с «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не намерен вести какие-либо обсуждения с главой NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий российской госкорпорации не снимут санкции. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

«А о чём говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — сказал он, уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону Билл Нельсон.

Слова Рогозина приводит РИА Новости.

Он также рассказал, что американский коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.

В мае стало известно, что введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности».