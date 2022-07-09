Рогозин не намерен обсуждать что-либо с коллегой из NASA до снятия санкций с «Роскосмоса»
- РИА Новости
«А о чём говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — сказал он, уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону Билл Нельсон.
Слова Рогозина приводит РИА Новости.
Он также рассказал, что американский коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.
В мае стало известно, что введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности».