Рогозин не намерен обсуждать что-либо с коллегой из NASA до снятия санкций с «Роскосмоса»

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не намерен вести какие-либо обсуждения с главой NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий российской госкорпорации не снимут санкции. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».
Рогозин не намерен обсуждать что-либо с коллегой из NASA до снятия санкций с «Роскосмоса»
  • РИА Новости

«А о чём говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — сказал он, уточнив, что с ним хотел поговорить по телефону Билл Нельсон.

Слова Рогозина приводит РИА Новости.

Он также рассказал, что американский коллега хотел переговорить с ним после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.

В мае стало известно, что введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности».

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