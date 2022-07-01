Рогозин сообщил о планах посетить космодром «Восточный»

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах посетить космодром «Восточный» в Амурской области.

Глава российской госкорпорации заявил, что считает создание в Амурской области первого в стране гражданского космодрома «Восточный» одним из важнейших дел своей жизни.

«На следующей неделе посещу его. Видите, как вырос и окреп строящийся (уже второй) стартовый комплекс космодрома? За три года здесь много чего настроили», — сказал он.

Губернатор Амурской области Василий Орлов ранее отметил, что строительство космодрома «Восточный» продолжается в соответствии с графиком, в конце 2023 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь — стартовый стол для «Ангары». 

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