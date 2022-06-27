Песков: в России до 2030 года могут создать «Алмазный фонд» технологий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность страны достигнуть технологического суверенитета. По его мнению, это требует создания «Алмазного фонда» технологий.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Пескова, на создание такого фонда, где будут собраны инновационные проекты российских учёных, потребуется 10—20 лет. В него планируется включить 30—50 передовых разработок.

«Вопрос в том, чтобы иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трёх-пяти стран в мире, то есть технологический паритет», — заявил спецпредставитель.

Кроме того, Песков подчеркнул, что данный фонд нужно постоянно обновлять, потому что технологии устаревают и утрачивают свою актуальность. 

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