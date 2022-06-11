Рогозин: специалисты «Роскосмоса» проверят возможность управления телескопом eROSITA
- РИА Новости
«Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, — это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа», — цитирует Рогозина Интерфакс.
Он отметил, что весь процесс займёт от двух от четырёх месяцев. Проверку будут осуществлять специалисты, которые собирали саму космическую обсерваторию на НПО им. Лавочкина.
Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» заранее подготовился к санкциям и пройдёт через них с минимальными потерями.