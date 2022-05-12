Депутат Чернышов предложил ввести безвизовый режим для иностранных учёных

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о своей инициативе ввести безвизовый режим для иностранных учёных. Речь идёт в первую очередь о молодых учёных, готовых работать в России.
Депутат Чернышов предложил ввести безвизовый режим для иностранных учёных
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«Это первый шаг для того, чтобы привлекать молодых учёных в нашу страну. Но здесь нужно делать послабление и в налогообложении для тех групп учёных, которые занимаются наукой, работают в наших технологических кластерах, в НИИ. Вообще нужен полный комплекс мер, это только одно из первых предложений», — заявил депутат.

По его словам, сегодня важно развивать российскую науку, потому что из-за санкций иностранцы бояться работать с вузами и исследовательскими учреждениями России.

Чернышов также отметил, что некоторые иностранные государства уже реализуют или планируют реализовать подобные инициативы. 

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.

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