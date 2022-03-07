«Время на детей и культурный досуг»: как СССР переходил на пятидневную рабочую неделю

7 марта 1967 года в СССР было принято постановление, запустившее окончательный переход работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Историки отмечают, что власти страны действовали, исходя из социальных и идеологических соображений. В результате реформы у населения появилось больше возможностей для получения образования, общения с семьёй и отдыха. Эксперты называют советское трудовое законодательство одним из наиболее прогрессивных в мире.

7 марта 1967 года в СССР было принято постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Это решение запустило процесс окончательного перехода предприятий Советского Союза на «пятидневку». По мнению историков, благодаря реформе трудового законодательства работающее население обрело новые возможности для получения образования, выросла продолжительность отдыха, интенсифицировалось общение внутри семьи.

Первые права

В Российской империи вплоть до конца XIX века продолжительность рабочей недели и рабочего дня практически никак не регламентировалась. Первые ограничения продолжительности трудового времени (до 11,5 часов) и рабочей недели (до шести дней) ввёл император Николай II 2 июня 1897 года под давлением участников акций протеста, которые охватили промышленные предприятия. Согласно новым нормам, ночные и предпраздничные смены не могли длиться более 10 часов. Кроме того, ввели 14 обязательных праздничных выходных дней: 13 религиозных и Новый год. При этом выходные могли смещаться в зависимости от вероисповедания того или иного работника.

В дальнейшем на фоне активизации протестного движения предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью—десятью часами, тогда как рабочие, в свою очередь, требовали снизить её до восьми часов.

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Официально восьмичасовой рабочий день был введён в России вскоре после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял уже 11 ноября 1917 года. Однако трудовая неделя при этом осталась шестидневной, её общая продолжительность составила 48 часов. 9 декабря 1918 года нововведения были зафиксированы в Кодексе законов о труде РСФСР.

По словам экспертов, в 1929—1933 годах в СССР попытались радикально реформировать трудовой календарь. 26 августа 1929 года Совнарком принял постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР». За четырьмя рабочими днями следовал один выходной, который не был привязан к определённому дню недели. Однако в 1931 году рабочую неделю вновь сделали шестидневной.

«Когда методологическо-педагогический сектор перешёл на непрерывную неделю и, вместо чистого воскресения, днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом», — так описывали попытки реформировать советское трудовое законодательство в начале 1930-х годов Илья Ильф и Евгений Петров в «Золотом телёнке».

Рабочие переносят котел на одном из заводов в Нижегородской губернии, 1900г.

РИА Новости

Однако в 1940 году от экспериментов с организацией режима труда отказались. 27 июня вступил в силу указ президиума Верховного Совета СССР, согласно которому в стране устанавливалась шестидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днём. Через некоторое время единым выходным для всего работающего населения стало воскресенье.

26 июня 1941 года власти СССР ввели на предприятиях и в организациях обязательные сверхурочные часы работы. Отпуска в Советском Союзе на время Великой Отечественной войны были отменены. Эти нормы перестали действовать вскоре после разгрома гитлеровской Германии — 30 июня 1945 года.

«Для отдыха и саморазвития»

Историк Евгений Спицын в интервью RT напомнил, что вопрос о необходимости сокращения рабочей недели на фоне роста производительности труда поднял Иосиф Сталин.

«Говорилось о том, что для построения нового коммунистического общества нужен человек, который бы занимался самообразованием, имел бы достаточно времени для отдыха и саморазвития. Для такого гражданина труд был бы не обременением, а внутренней потребностью. Эта задача была поставлена, и её стали стремиться воплощать в жизнь», — рассказал Спицын.

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В 1956—1960 годах в различных отраслях советской экономики продолжительность рабочего дня стали постепенно сокращать до семи часов при шестидневной рабочей неделе.

«В середине 1960-х годов благодаря уровню развития советской экономики появились условия для перехода на «пятидневку», — говорит Спицын.

В то же время, по словам заведующего кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора юридических наук Владимира Томсинова, при определении продолжительности рабочей недели советское руководство руководствовалось не столько экономическими, сколько социальными и идеологическими факторами.

Работники завода имени И.А. Лихачева

РИА Новости

© Иван Шагин

7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совмин СССР и Всесоюзный Центральный совет профсоюзов приняли совместное постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Реформа была официально приурочена к 50-летию со дня Октябрьской революции.

Перевод на «пятидневку», согласно постановлению, должен был синхронно производиться на территории союзных и автономных республик, краёв, областей, городов и посёлков. Разработка новых календарных планов на местах возлагалась на республиканские советы министров. А ЦК союзных республик обязали провести соответствующую организационную и политико-воспитательную работу.

«Переход в значительной степени был мотивирован тем, что рабочим нужно два выходных дня, чтобы они могли учиться. Предполагалось, что человек должен свободно выражать свою волю, а для этого требовалось образование. Параллельно развивалась сеть учебных заведений», — пояснил Томсинов.

По словам научного сотрудника Музея Победы Андрея Горбунова, жители СССР получили «дополнительную возможность для отдыха и саморазвития». Кроме того, реформа позитивно сказалась на укреплении института семьи.

«Люди получили время на детей и культурный досуг. Выходной можно было тратить на развлечения, увлечения, чтение книг. Родители смогли чаще видеться с детьми и проводить с ними больше времени. Кроме того, с учётом того, что у детей оставалась шестидневка в школах, взрослые члены семьи могли выделять время друг для друга и на домашние дела», — рассказал Горбунов.

Сотрудники Второго Московского часового завода "Слава" с семьями на отдыхе в подмосковном лесу

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

Как отметил Владимир Томсинов, высвобождение дополнительного времени на отдых спровоцировало активное расширение сети театров и кинозалов.

«Параллельно с появлением второго выходного дня власти пошли на массовую раздачу дачных участков и создание дачных посёлков. Люди строили там дома, проводили выходные на природе, и, кроме того, получили дополнительный источник продуктов питания», — рассказал Евгений Спицын.

По словам Андрея Горбунова, система защиты трудовых прав и организации отдыха работающих людей в СССР была одной из наиболее прогрессивных в мире.

В 1971 году максимальная продолжительность рабочей недели в 41 час была закреплена в Кодексе законов о труде в РСФСР, а в 1977 году — в Конституции СССР. В апреле 1991 года рабочая неделя официально стала сорокачасовой. В дальнейшем эта норма была внесена в Кодекс законов о труде и Трудовой кодекс России.