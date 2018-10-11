Космонавт Лазуткин в эфире RT ответил на вопросы об инциденте с космическим кораблём «Союз МС-10»

Заместитель генерального конструктора АО «НПП «Звезда» им. Г. И. Северина», космонавт Александр Лазуткин в прямом эфире ответил на вопросы RT о возможных причинах аварии пилотируемого космического корабля «Союз МС-10». Экипаж «Союза» — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — 11 октября совершил аварийную посадку в Казахстане через несколько минут после старта с космодрома Байконур.