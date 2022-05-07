Роспотребнадзор рассказал о рисках заболевания энцефалитом при употреблении сырого молока

Короткая ссылка
Возбудитель клещевого энцефалита передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого насекомого, при этом заразиться можно не только после укуса клеща, но и при употреблении сырого молока коз, овец или коров.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита, ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, заражение клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров и буйволов.

Ранее аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить