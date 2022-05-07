Роспотребнадзор рассказал о рисках заболевания энцефалитом при употреблении сырого молока

Возбудитель клещевого энцефалита передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого насекомого, при этом заразиться можно не только после укуса клеща, но и при употреблении сырого молока коз, овец или коров.