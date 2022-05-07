Роспотребнадзор рассказал о рисках заболевания энцефалитом при употреблении сырого молока
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита, ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, заражение клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров и буйволов.
Ранее аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита.