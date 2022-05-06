В Омской области рассказали о подготовке к проведению «Бессмертного полка»

Руководитель регионального отделения «Бессмертный полк» России в Омской области Галина Кудря рассказала о подготовке к проведению акции.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Запросов на изготовление транспарантов поступает очень много. Гораздо больше, чем до пандемии в рекордном 2019 году. Тогда в ряды «полка» влились более 168,5 тыс. человек. Из них более 80 тыс. — в Омске», — заявила Кудря.

По её словам, ожидается, что число участников может вырасти ещё на 20 тыс.

Колонна будет формироваться 9 мая на Красном Пути. Шествие начнётся в 13:00.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.