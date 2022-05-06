В Калининградской области представили программу летнего отдыха детей

В Калининградской области рассказали о программе летнего отдыха детей. Оздоровительная кампания стартует с 1 июня и охватит 292 организации.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В первую смену будут работать 245 лагерей с дневным пребыванием и два лагеря труда и отдыха, во вторую и третью — соответственно 116 и 33 учреждения.

Все три летних месяца будет открыто 12 загородных детских организаций.

С 31 марта стартовала программа детского кешбэка. В регионе им воспользовались более 6 тыс. родителей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании.