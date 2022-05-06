В Калининградской области представили программу летнего отдыха детей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В первую смену будут работать 245 лагерей с дневным пребыванием и два лагеря труда и отдыха, во вторую и третью — соответственно 116 и 33 учреждения.
Все три летних месяца будет открыто 12 загородных детских организаций.
С 31 марта стартовала программа детского кешбэка. В регионе им воспользовались более 6 тыс. родителей.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании.