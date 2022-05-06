В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожарной обстановки

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Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей области из-за установления сухой и ветреной погоды, которая способствует повышению пожарной опасности.
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожарной обстановки
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, с 6 мая режим ЧС введён на всей территории Курганской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на противопожарных мероприятиях в регионе уже задействовано порядка 1,2 тыс. человек из различных федеральных, региональных и муниципальных служб.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на горе Самохвал, где пострадали 143 дачных участка, в Абакане вводится режим чрезвычайной ситуации.

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