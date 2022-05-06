Врач Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм

Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм.

«В отличие от сезонных инфекционных болезней, от сезонных травм себя защитить можно. Главное в этом — самоконтроль и внимание. То есть, находясь на дороге на двухколёсном транспорте, человек должен помнить, что он не единственный участник движения», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, при движении не стоит отвлекаться на наушники или телефон.

«Идти, не обращая ни на что внимания, — это путь к травме. Потому что, хотя водители, например, должны притормаживать перед переходом и пропускать пешеходов, надо иметь в виду, что тормоз может и не сработать», — отметил Гордеев.

Как добавил врач, особую внимательность должны проявлять пожилые люди.

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