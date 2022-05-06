Врач Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм

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Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм.
Врач Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм
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«В отличие от сезонных инфекционных болезней, от сезонных травм себя защитить можно. Главное в этом — самоконтроль и внимание. То есть, находясь на дороге на двухколёсном транспорте, человек должен помнить, что он не единственный участник движения», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, при движении не стоит отвлекаться на наушники или телефон.

«Идти, не обращая ни на что внимания, — это путь к травме. Потому что, хотя водители, например, должны притормаживать перед переходом и пропускать пешеходов, надо иметь в виду, что тормоз может и не сработать», — отметил Гордеев.

Как добавил врач, особую внимательность должны проявлять пожилые люди.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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