Специалисты по рынку труда рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы

В пресс-службе сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В частности, в Липецкой области ищут разнорабочего на сортировку топинамбура, а в Курской области — овощевода.

Среди наиболее популярных предложений — занятость в детских лагерях. К примеру, такие вакансии есть в Раменском и Ленинградской области.

В Новосибирске ищут оператора аттракционов, в Алтайском крае — бармена на летний период, в Сергиевом Посаде — инструктора верёвочного парка.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.