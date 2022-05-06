Специалисты по рынку труда рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы

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В пресс-службе сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы.
Специалисты по рынку труда рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В частности, в Липецкой области ищут разнорабочего на сортировку топинамбура, а в Курской области — овощевода.

Среди наиболее популярных предложений — занятость в детских лагерях. К примеру, такие вакансии есть в Раменском и Ленинградской области.

В Новосибирске ищут оператора аттракционов, в Алтайском крае — бармена на летний период, в Сергиевом Посаде — инструктора верёвочного парка.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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