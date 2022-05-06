Правительство России назначило нового заместителя главы Министерства энергетики

Российское правительство назначило нового заместителя главы Министерства энергетики, им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий ведомства Эдуард Шереметцев.

Шереметцев будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, ведомственной программы цифровой трансформации, цифровых государственных услуг, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО, сообщило Министерство энергетики.

7 апреля замглавы Минэнерго России Павел Сорокин был назначен первым заместителем министра энергетики.

Как отметил глава ведомства Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки.

Глава государства Владимир Путин призвал власти и нефтегазовые компании работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.