Правительство России назначило нового заместителя главы Министерства энергетики
- РИА Новости
Шереметцев будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, ведомственной программы цифровой трансформации, цифровых государственных услуг, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО, сообщило Министерство энергетики.
7 апреля замглавы Минэнерго России Павел Сорокин был назначен первым заместителем министра энергетики.
Как отметил глава ведомства Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки.
Глава государства Владимир Путин призвал власти и нефтегазовые компании работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.