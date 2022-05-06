Сотрудники приморского СК поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

Короткая ссылка
Сотрудники СУ СК России по Приморскому краю поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.
Сотрудники приморского СК поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Концерт состоялся в актовом зале Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Музыкальное поздравление было организовано для трёх ветеранов, а также детей войны, вдов участников и инвалидов войны, тружеников тыла, узников лагерей и жертв политических репрессий.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить