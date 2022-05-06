Сотрудники приморского СК поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

Сотрудники СУ СК России по Приморскому краю поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Концерт состоялся в актовом зале Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Музыкальное поздравление было организовано для трёх ветеранов, а также детей войны, вдов участников и инвалидов войны, тружеников тыла, узников лагерей и жертв политических репрессий.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.