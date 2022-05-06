В Тамбовской области сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов с Днём Победы

Сотрудники вневедомственной охраны Мичуринска совместно с представителями администрации и воспитанниками общественных военно-патриотических движений поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днём Победы.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Сергею Грекову и Людмиле Толстиковой вручили открытки, подарки, георгиевские ленточки.

«Для росгвардейцев стало доброй традицией в канун празднования Великой Победы поздравлять на дому ветеранов. Эта ежегодная акция — лишь малая дань нашей благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, который они внесли», — заявил начальник отдела майор полиции Евгений Михалёв.

Также стало известно, что 7 мая в Ижевске состоится акция в честь Дня Победы, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МУП «ИжГЭТ». В одном из городских трамваев прозвучат песни военных лет.

«Этот маршрут выбран неслучайно: в военном 1941 году самоотверженным трудом работников ижевского трамвая по улицам города были проложены трамвайные пути, контактная сеть и открыт маршрут №2», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что традиционную акцию «Бессмертный полк» организуют в Москве 9 мая. Ожидается, что к шествию присоединятся свыше 1 млн человек.