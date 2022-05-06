В Подмосковье организовали бесплатное такси для ветеранов с 6 по 11 мая

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Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, могут воспользоваться бесплатным такси с 6 по 11 мая.
В Подмосковье организовали бесплатное такси для ветеранов с 6 по 11 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Речь идёт о специальной службе, а не о коммерческих перевозчиках. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться в кол-центр по номеру «122».

«Услуга будет доступна только для тех, кто находится в списке органов социальной защиты населения Московской области. Предполагается, что бесплатным такси воспользуются около 36 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.

Как пояснила зампред правительства региона Анна Кротова, ветеран может взять с собой сопровождающего или родственника, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что традиционную акцию «Бессмертный полк» организуют в Москве 9 мая. Ожидается, что к шествию присоединятся свыше 1 млн человек.

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